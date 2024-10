Energisa afirma que 85% dos clientes afetados pela interrupção de energia foram restabelecidos

A Energisa emitiu uma nota oficial no final desta manhã (10), informando sobre os reparos nas redes elétricas que foram danificados devido a forte chuva de ontem (09), na Capital.

Durante a tempestade mais de 20 bairros foram afetados por rajadas de ventos que chegaram a mais de 85 km/h, contabilizando mais de 220 mil descargas atmosféricas.

O forte vento contribuiu para a queda de árvores, incluindo os galhos sobre a rede elétrica, o que ocasionou a interrupção na energia de diversas locais.

Até o momento mais de 85% dos clientes afetados com interrupção do fornecimento de energia, já foram restabelecidos, e a prioridade dos atendimentos são para hospitais, unidades de saúde e ocorrências que coloquem a segurança da comunidade em risco.

O temporal também atingiu as redes de telefonia e internet, mas as empresas da Oi, Claro e Vivo já foram acionadas e estão trabalhando no local com auxílio de caminhão guindauto para remoção do painel.

A Empresa alerta que em situações de temporais os fios que estão caídos no chão podem estar energizados e por isso é preciso que a população mantenha distância.

Além disso, a Energisa ressalta para que os consumidores priorizem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa ON.

