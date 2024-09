Idoso morre na Santa Casa após cair de bicicleta em Três Lagoas

Morreu na manhã de hoje (28), Sindoval Lima de Azevedo, de 66 anos, após cair de bicicleta e bater o rosto no chão, em Três Lagoas. O idoso faleceu na Santa Casa, onde estava internado em estado grave desde ontem (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Sindoval andava sozinho de bicicleta pela rua Filinto Muller, quando caiu. O idoso foi socorrido com múltiplas fraturas e trauma no globo ocular.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

