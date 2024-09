Homem é preso em flagrante acusado de agredir a ex-companheira em Deodápolis

Na madrugada de hoje, 28, uma mulher, de 29 anos, acionou a Polícia Militar, relatando estar sob ameaça de agressão pelo ex-companheiro, em Deodápolis.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um homem, de 23 anos, e a vítima brigando em via pública. Os policiais pediram para que o rapaz se rendesse, mas ele negou e confrontou os agentes, tentando fugir para os fundos de uma residência.

Os policiais precisaram dar quatro disparos de munição de elastômero e usar spray de pimenta para para tentar conter o homem, que mesmo assim tentou agredir um policial, mas conseguiu ser imobilizado.

A mulher relatou ter medidas protetivas contra o agressor que, naquela madrugada, invadiu a residência, e a arrastou pelos cabelos desferindo tapas. Ainda de acordo com ela, na semana anterior, ele também fez a mesma coisa, mas ela não acionou os policiais e desde então, vinha sendo perseguida pelo homem.

Os dois foram encaminhados ao hospital para exames de corpo de delito e, em seguida, encaminhados à Unidade Policial de Deodápolis.

