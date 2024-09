Mulher tem casa incendiada no Jardim Anache

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no momento do ocorrido não havia ninguém na residência

Ontem (27), uma mulher, de 27 anos, procurou a policia após ter a casa incendiada no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no momento do ocorrido não havia ninguém na residência.

Os vizinhos viram o fogo se alastrando e ligaram para ela avisando sobre a situação. O Corpo de Bombeiros já estava no local controlando as chamas quando a mulher chegou.

Testemunhas informaram que viram um homem no local assim que o fogo começou. A vítima suspeita que o incêndio foi criminoso causado pelo ex-padrasto. O caso segue em investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram