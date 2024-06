Jovem morre após colisão com carreta na BR-376 em Nova Andradina

Christoffer Tavares, de 18 anos, faleceu na terça-feira (11) após sofrer um grave acidente de bicicleta elétrica na tarde de segunda-feira (10). O acidente aconteceu na BR-376, em Nova Andradina, a aproximadamente 298 km de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, Christoffer havia acabado de sair de uma empresa localizada no Parque Industrial, onde estava em busca de uma oportunidade de trabalho. Ao deixar o local, sua bicicleta elétrica colidiu com uma carreta que seguia em direção ao perímetro urbano de Nova Andradina.

Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos severos e foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital Regional. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário transferi-lo para o Hospital da Vida, em Dourados, onde, infelizmente, não resistiu e faleceu.

Ainda conforme o registro policial, o motorista da carreta permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para a presença de álcool, segundo informações fornecidas pela PRF.

Segundo reportagem publicada pelo portal Nova Fogo Oficial, o gerente da empresa onde Christoffer buscava uma oportunidade, afirmou que o jovem já havia tentado uma vaga quando ainda era menor de idade. Recentemente completou 18 anos no último sábado (8) e retornou à indústria para tentar novamente uma colocação. Ele estava prestes a passar pelo processo de seleção.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer todos os detalhes.

