Governo de Mato Grosso do Sul quer assumir Estádio Morenão e realizar reformas

O Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, em breve estará sob administração do Governo de Mato Grosso do Sul. A decisão foi anunciada na tarde de terça-feira (11), durante a primeira reunião da comissão temporária criada para acompanhar as obras de reforma do maior estádio universitário da América Latina. A transferência da gestão do Morenão para o Estado foi celebrada como uma conquista significativa pelo presidente da comissão, deputado Pedrossian Neto (PSD).

“É uma vitória desta comissão”, afirmou o deputado Pedrossian Neto após ler o ofício do secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, endereçado ao reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine. No documento, o secretário expressa o interesse do Estado em assumir a concessão do Morenão, atualmente propriedade da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), e delega a administração do espaço à Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). O objetivo é realizar as reformas necessárias com rapidez.

O futuro do Estádio Morenão já havia sido debatido em uma audiência pública intitulada “Estádio do Morenão: seu Futuro e sua Utilização”, realizada na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) em 29 de fevereiro deste ano, também por iniciativa do deputado Pedrossian Neto. Na ocasião, houve consenso entre os participantes de que a transferência para o governo estadual seria uma solução viável para a resolução dos problemas do estádio.

Durante a audiência de fevereiro, a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pelas obras, informou sobre o andamento dos trabalhos, que incluíam a execução dos banheiros e dos vestiários, com um investimento inicial de R$ 3,67 milhões. O termo de fomento firmado em outubro de 2021 entre o Governo do Estado e a UFMS previa um investimento total de R$ 9.404.942,70.

Na reunião desta terça-feira, o assessor jurídico da Fapec, José Eduardo Meira Lima, revelou que o orçamento necessário para a conclusão das obras foi reavaliado e agora está estimado em R$ 38,9 milhões. Esse valor inclui os R$ 7,83 milhões já em caixa e seria destinado à finalização das obras e instalação de cadeiras na área coberta. Meira Lima explicou que o orçamento inicial de R$ 9,4 milhões não contemplava todos os detalhes técnicos das intervenções necessárias.

Entretanto, o Decreto 14.494/2016, que regula parcerias entre a administração pública estadual e organizações da sociedade civil, permite uma ampliação de orçamento de no máximo 30%, elevando o valor a aproximadamente R$ 12 milhões. Diante da inviabilidade financeira e legal de se alcançar os R$ 38,9 milhões, medidas para finalizar o termo de fomento, incluindo a prestação de contas e a devolução dos recursos remanescentes, estão sendo adotadas.

Com o fim do termo de fomento e a devolução dos R$ 7,83 milhões, a administração do Morenão pelo Governo do Estado marca um novo capítulo na história do estádio, construído em 1971 pelo então governador Pedro Pedrossian. A expectativa é que, em médio prazo, o Morenão esteja apto a oferecer conforto, segurança e lazer de qualidade a atletas, clubes, imprensa e população.

Com informações da Agência Alems

