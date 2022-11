Idoso é preso por estuprar criança de 9 anos na Capital

Um idoso de 74 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (25), por abusar de uma menina de 9 anos, no Jardim Centro Oeste, região sul da Capital. De acordo com a polícia, o idoso ofereceu doces para abusar da criança.

Segundo informações policiais, o crime aconteceu por volta das 16h, quando uma menina de 9 anos foi sozinha até um mercado, quando foi abordada por um idoso. A criança estava sob cuidados da avó.

No meio do caminho até o estabelecimento, o idoso parou a criança na rua e a perguntou se ela queria balas. A menina acabou aceitando. O idoso então deu dinheiro para a vítima, que foi até o mercado, onde comprou os doces. No retorno, ela foi agarrada pelo idoso.

Ainda de acordo com a Polícia, o idoso tentou beijar a criança e acabou passando a mão pelo corpo da vítima. Assustada com a situação, a criança começou a gritar por socorro e homens que estavam próximo em uma salão socorreram a vítima.

O idoso tentou correr, mas foi abordado por testemunhas que acionaram a Polícia Militar. O idoso foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registro do caso.

