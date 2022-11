Austrália vence Tunísia e decide vaga no grupo D contra a Dinamarca

Em jogo equilibrado, a Austrália vence a Tunísia por 1 a 0 e respira na Copa do Mundo, Qatar 2022. Com este resultado, os australianos sobem para a segunda colocação no grupo D, e agora se prepara para decidir a vaga para a próxima fase contra a Dinamarca, na próxima quarta-feira, ás 11h.

Já a Tunísia, com 1 ponto no grupo, precisa vencer a França, também às 11h, na quarta-feira (30).

O gol das australiano saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol de Mitchell Duke. Os tunisianos pressionaram, mas faltou capricho nas finalizações. Abalada, a Tunísia não conseguiu furar o bloqueio australiano, decepcionando seus torcedores, após arrancar uma empate contra a Dinamarca, na partida de estreia da Copa do Mundo.