Vizinhos socorrem homem após o encontrar esfaqueado

Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados na manhã de hoje (26) para atender o chamado de populares, que encontraram um homem sangrando, após receber golpes de faca, em Dourados, distante a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com testemunhas, o homem e a mulher passaram a madrugada brigando, e no início da manhã, ambos saíram. Pouco tempo depois ele retornou ferido com cortes no braço esquerdo e nas costas.

Na cabeça dele havia um sangramento, causado por uma pancada.

Ao ser questionado sobre os ferimentos, ele apontou a companheira como a autora dos golpes. A mulher não estava no local e o homem foi encaminhado para atendimento no pronto-socorro do Hospital da Vida.

Com informações de Dourados News

Leia Mais: Idoso é preso por estuprar uma criança de 9 anos na Capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.