Adriane entrega asfalto aos moradores do Oliveira III

Entre os projetos que estão trazendo dignidade e qualidade de vida aos moradores, destacam-se as obras de pavimentação, drenagem e a revitalização da Praça Bosque Caburé, no Bairro Oliveira III.

Graças aos investimentos diversos e ao trabalho incansável da prefeita Adriane (PP), os moradores que antes viviam na poeira e na lama agora desfrutam de uma nova realidade. Com infraestrutura de qualidade, Campo Grande avança, proporcionando uma vida mais digna e segura para todos.

Cesarina da Cruz Bezerra, de 65 anos, residente há 20 anos na Rua João Ribeiro Guimarães, lembra das dificuldades enfrentadas no passado.

“Vi todo o bairro se desenvolver, e o asfalto é a realização de um sonho. Esse era um pedido antigo e muitos gestores passaram sem realizar. Quando vi a prefeita Adriane visitando o bairro e contemplando as ruas, foi uma felicidade só. Antes era um poeirão e agora temos qualidade de vida, calçadas feitas. A prefeita fez o asfalto e essa melhoria mudou nossa realidade”, diz.

A revitalização da Praça Bosque Caburé também trouxe benefícios, incentivando a prática de esportes, promovendo o lazer e melhorando a segurança com a nova iluminação.

“Estamos há mais de 30 anos no bairro. Morávamos em outra casa na rua de trás, e aqui na Rua Antônio Vieira de Almeida estou há 14 anos. Era um pedido antigo e ouvimos muitas promessas. Muitos gestores passaram. Quando a prefeita Adriane veio aqui, nos explicou que a obra estava judicializada, mas que a gestão estava fazendo de tudo para retomá-la. Nós aguardamos e tivemos o resultado. Ela chegou e realizou uma obra que estava travada”, relatou Thelma Martinez Lima. Ela e o marido, Edvaldo Ferreira Lima, moram na região há duas décadas.

Thelma elogia a administração da prefeita Adriane, destacando sua garra e determinação. “Hoje estamos com as ruas asfaltadas, com drenagem, praça iluminada e em finalização. Então, esse lugar aqui ficou ótimo. Temos um lar com infraestrutura graças à garra da prefeita Adriane que, mesmo com pressão, críticas e até por ser mulher, resolveu o nosso problema. A prefeita trabalhou por nós e pelo bairro”, finalizou Thelma.

Em janeiro deste ano, a prefeita Adriane reuniu-se com os moradores do bairro para apresentar o projeto de pavimentação e drenagem de mais algumas ruas que haviam ficado fora do projeto inicial, herdado da gestão anterior.

Ela informou que as ruas Fidelo Mariano de Almeida, no trecho entre a Rua José Garcia Lopes Filho até o Bosque Camburé, também seriam contempladas. O sistema de drenagem passa pelo Bosque e se interliga ao outro trecho da Rua Fidelo Mariano de Almeida.

Naquela ocasião, a prefeita afirmou aos residentes do Oliveira III que a obra seria entregue dentro do prazo, e assim foi feito. “Não fazemos obras para ficarem paradas. A gestão realiza tudo com planejamento, começo, meio e fim. Dessa forma, estivemos aqui e dissemos aos moradores que cumpriríamos o cronograma acordado e assim fizemos. O Oliveira III teve acréscimo de algumas ruas para serem asfaltadas e conseguimos contemplar essas vias do quadrilátero do bosque que não estavam no projeto inicial”, destacou a prefeita Adriane.

As obras de asfalto e drenagem contemplaram 32 ruas do Jardim Oliveira, 16 ruas dos bairros Jardim Oliveira 1 e 2, e outras 16 ruas no Jardim Oliveira 3, totalizando 12 km de pavimentação e 36 km de drenagem. As ruas do projeto estão 100% asfaltadas e as equipes seguem finalizando calçadas e meio-fio das vias.

“Desde que assumi a gestão, nossa caminhada tem sido desafiadora. Enfrentamos um déficit financeiro, problemas internos e a necessidade urgente de colocar a casa em ordem. Contudo, tivemos grandes avanços, começando pela educação, saúde e obras. Assumi o cargo em um período pós-pandêmico, onde os desafios eram ainda mais intensos, especialmente no que diz respeito às obras em nossa Capital”, enfatiza a prefeita.

Ela explica que obras licitadas antes da pandemia enfrentaram aumentos significativos nos preços dos insumos.

“Empresas contratadas por um preço fixo começaram a pedir reajustes devido a essas altas, resultando em obras paralisadas e contratos suspensos ou judicializados. Cada caso teve que ser tratado individualmente, o que foi um grande desafio. Hoje, temos obras retomadas, relicitadas e ordenadas. Em Campo Grande, não houve realinhamento dos preços, e, mesmo diante desse problema que herdei, realizamos uma gestão séria e responsável. Como resultado, conseguimos retomar as obras, beneficiando a nossa população”, conclui.

Nos últimos dois anos, a infraestrutura de Campo Grande passou por uma verdadeira revolução, trazendo benefícios diretos para os moradores. Sob a liderança da prefeita Adriane, cerca de 150 quilômetros de asfalto novo foram entregues, transformando a vida de milhares de famílias que antes viviam na poeira e na lama.

62 campos de futebol ganharam iluminação, incentivando a prática esportiva e aumentando a segurança nas comunidades. Além disso, 380 quilômetros de rede de saneamento foram executados, melhorando a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos.

As obras de contenção de enchentes, como a emblemática intervenção no córrego Reveilleau ,solucionaram problemas crônicos de alagamento na Via Park, demonstrando o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população.

Diversas frentes de melhorias estão em andamento em diferentes regiões da cidade, consolidando Campo Grande como uma capital em constante desenvolvimento. Graças aos investimentos estratégicos e ao trabalho incansável da prefeita Adriane, os moradores agora desfrutam de uma infraestrutura moderna e eficiente, que garante mais dignidade e qualidade de vida para todos.

