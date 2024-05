Idoso é encontrado morto em plantação de milho em Ponta Porã

Na tarde de domingo (19), um idoso de 87 anos foi encontrado morto em uma plantação de milho na cidade de Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande. O corpo apresentava múltiplos ferimentos causados por faca.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na plantação, que fica próxima à chácara onde morava. Um vizinho relatou à polícia que momentos antes havia visto um homem alterado nas proximidades, portando um facão e uma faca menor na cintura.

O vizinho disse ainda que esse homem afirmou ter encontrado o idoso morto na plantação, mas que não acionaria a polícia devido a problemas anteriores com a justiça. Ao serem acionados, os policiais encontraram um facão sujo de sangue próximo ao corpo da vítima. O idoso apresentava ferimentos nas pernas, tórax, mãos e pescoço, indicativos de uma morte violenta.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde está sendo investigado. As autoridades estão buscando identificar o homem visto nas proximidades e esclarecer as circunstâncias do crime.

