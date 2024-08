Polícia encontra maconha e skunk em fundo falso de veículo e prende homem

Na abordagem o condutor do veículo, de 60 anos, não soube explicar o motivo da viagem, além de apresentar nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais

Durante um bloqueio na MS-295, os Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam ontem (22), em Iguatemi, um veículo Fiat Tempra, transportando maconha e skunk em um fundo falso.

Na abordagem o condutor do veículo, de 60 anos, não soube explicar o motivo da viagem, além de apresentar nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais. Após revistarem o veículo, localizaram um fundo falso no painel, contendo 11 tabletes de maconha, que totalizavam 12,2 quilos do entorpecente, além de 26 volumes de skunk, com peso total de quatro quilos.

O homem relatou que pegou as drogas em Coronel Sapucaia e levaria até a cidade de Maringá (PR), onde receberia R$ 6 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$140 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

