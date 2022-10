Xuxa faz abaixo assinado contra Damares Alves

O abaixo-assinado endossado pela Rainha dos Baixinhos, até esta manhã (12), reunia 13.910 assinaturas de 15 mil consideradas necessárias pela petição no site change.org contra Damares Alves.

O pedido veio após Xuxa ver uma postagem da ex-ministra falando sobre um suposto resgate de crianças que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da Ilha do Marajó, Pará.

A apresentadora afirmou que ou Damares Alves ou prevaricou ou está mentindo aos eleitores e deve ser cassada antes de assumir o cargo.

Segundo o site Metrópoles o Ministério Público Federal (MPF) deu três dias para Damares explicar sua suposta omissão no caso de exploração sexual na Ilha de Marajó, no Pará. Ela citou o caso durante um culto no último sábado (8/10).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.