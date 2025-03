HU realiza primeira cirurgia de enxerto ósseo alveolar e amplia tratamento de fissura labiopalatina no Estado

Procedimento fortalece a reabilitação de pacientes e foi viabilizado por parceria com a ONG Smile Train

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) deu um passo importante no atendimento a pacientes com fissura labiopalatina. No dia 7 de março, a unidade realizou, pela primeira vez, uma cirurgia de enxerto ósseo alveolar, essencial para a reabilitação dentária e funcional de pessoas com essa condição congênita.

O procedimento, que antes não era oferecido de forma regular pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul, agora passa a integrar a assistência especializada do hospital. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria com a ONG Smile Train, que atua globalmente no suporte ao tratamento de fissuras labiopalatais.

A primeira paciente submetida à cirurgia foi uma menina de 14 anos. O enxerto ósseo utilizado foi retirado da crista ilíaca (bacia) e implantado na região da fissura alveolar, permitindo a posterior movimentação ortodôntica dos dentes e a melhora da estrutura óssea facial.

O procedimento foi conduzido por uma equipe especializada, formada pelo cirurgião crânio-maxilofacial Dr. Bruno Ayub e pelos cirurgiões buco-maxilofaciais Dra. Ana Candeia e Dr. Gustavo Marques Tondin, além de residentes da área. O pós-operatório exige cuidados específicos, como restrição de atividades físicas intensas e atenção rigorosa à higiene bucal para evitar infecções.

Nos últimos oito meses, o Humap tem ampliado sua atuação no tratamento de fissuras labiopalatais, incluindo cirurgias de lábio e palato. Com a inclusão do enxerto ósseo alveolar no serviço, a unidade se consolida como referência no atendimento a essas malformações no Estado.

Pacientes que necessitam do tratamento podem ser encaminhados via Sistema de Regulação (SISREG) pelo posto de saúde para o ambulatório de cirurgia plástica geral do Humap-UFMS/Ebserh, com os CID Q35, Q36 ou Q37.

