Clube promove hoje observação do fenômeno da Lua de Sangue na UFMS

Além do fênomeno do eclipse será possível ver os planetas Júipiter e Marte

Nesta quinta-feira (13),O Clube de Observação Carl Sagan localizado na UFMS realizará observação gratuita a todos os interessados em ver o fenômeno do Eclipse Lunar, vulgarmente conhecido como Lua de Sangue que acontece nesta noite e madrugada do dia (14).

A observação acontece a partir das 20 horas, e além da observação do Eclipse lunar, também será possível visualizar os planetas Júpiter e Marte.

A observação acontece no Parque da Ciencia da UFMS, localizado na Esplanada do Morenão, e se estenderá até a madrugada, quando será possível ver o eclipse completo.

Também haverá duas oportunidades de visita guiada no Parque da Ciência, uma as 20 horas e outra às 21 horas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.