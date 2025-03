Casal é preso transportando drogas em ônibus clandestino em Campo Grande

Na última quarta-feira (12), um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas dentro de um ônibus clandestino que ia de Corumbá para São Paulo.

Por volta das 11h da manhã, a polícia recebeu uma denúncia de que um ônibus de transporte ilegal que estava vindo da cidade de Corumbá havia sido apreendido pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e que haveria drogas em seu interior.

De acordo com a denúncia, haveria um “mocó” no automóvel (nome que se dá a compartimentos secretos utilizados para o transporte de ilícitos).

Uma equipe da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) foi até rodoviária de Campo Grande onde o ônibus estava apreendido e passou a entrevistar os responsáveis e passageiros a respeito de sua origem, destino e bagagens, percebendo que se tratava de um ônibus de passageiros bolivianos com destino à cidade de São Paulo.

Foi então acionada uma equipe da PRF com cão farejador, para realizar varredura no ônibus e nas bagagens. Durante o procedimento de passagem do cão, o animal indicou duas malas, que foram separadas.

Ao realizar a revista das bagagens indicadas pelo cão, foram encontrados 14 fardos de maconha, na forma de “skunk” ou “bucha”, sendo 07 em cada uma das malas. Os entorpecentes totalizaram aproximadamente 6,300 kg.

Questionados sobre quem seriam os responsáveis pelas malas, o motorista R.S.F. (27 anos) e sua namorada, a organizadora do transporte A.B.(23 anos), de nacionalidade boliviana, apresentaram versões conflitantes entre si, além de terem sido apontados pelos passageiros como os responsáveis pelas bagagens. No bolso de R.S.F., foram encontrados 04 porções de maconha, do tipo “skunk” ou “bucha”, o mesmo tipo apreendido nas malas.

Assim sendo, os dois receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes e foram conduzidos até a delegacia juntamente com o entorpecente apreendido.

