Hospital municipal será prioridade dos novos vereadores

Os vereadores suplentes, Luiza Ribeiro (PT), e o vereador Ademir Santana (PSDB), assumiram no plenarinho da Câmara da Capital nesta quarta-feira (1), com discursos parecidos, voltados para melhorias na Saúde, transporte e cuidados e atenção básica aos pets da Capital, como lembrado pelo vereador Ademir e a necessidade da criação de um hospital municipal, defendido pelos dois parlamentares.

Ademir Santana (PSDB), afirmou que agora sim assume definitivamente, já que o vereador João Cesar Mato Grosso renunciou ao cargo para assumir a suplência na assembleia legislativa. No fim de sua fala já como vereador ele defendeu o nome do presidente da Câmara, Carlão para prefeito em 2024. “Não existe campanha para vice, existe para prefeito, não sei sobre os bastidores mas defendo o nome dele”, brincou o tucano.

Defensor do hospital municipal e da causa animal falou sobre os projetos que pretende trabalhar “Estive antes aqui quando o vereador João Cesar foi para secretaria do governo, mas agora estamos aqui para ajudar na educação, na Saúde, em toda as áreas. A luta do hospital municipal já era uma luta nossa e já reuni mais de 250 mil assinaturas. Outra pauta minha é a causa animal como a criação de um abrigo comunitário municipal animal assim como o SAMU VET para atender animais atropelados na cidade”, afirmou.

A vereadora Luiza defendeu o combate ao preconceito e já adiantou que fará parte da comissão de transporte público da cidade. O seu discurso foi mais longo e ela prestigiou as mulheres e citou suas lutas como a causa de pleitear pelo hospital municipal. “É muito grande a emoção de voltar porque as pessoas escolheram agente para voltar e toda forma do combate ao racismo, ao LGBTQI+, A mobilização ao hospital municipal que não existe na Capital, além de tratar os temas de transporte coletivo urbano que atrasa nosso desenvolvimento.”

Luiza afirmou que será oposição a administração da prefeita Adriane Lopes (Patriota), mas deixou claro que com respeito.

E finalizou lembrando a ex-vereadora Camila Jara e desejando sorte para a posse da recém deputada federal. “É emocionante ver uma mulher, jovem de 20 poucos anos ter compromisso com a política e tomar posse na Câmara Federal”, parabenizou a vereadora.

