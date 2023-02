Cauã Reymond agita Dourados para gravação de novela

Ator faz parte do elenco da nova novela da Globo que está sendo gravada em MS e faz douradenses “suspirarem” com presença na cidade

O ator global Cauã Reymond está em Dourados – município localizada a 220 km de Campo Grande –, onde estão sendo gravadas as primeiras cenas da nova novela da Globo. Conforme noticiado pelo jornal O Estado, Mato Grosso do Sul voltou a ser cenário para as tramas da TV Globo, e desta vez é a obra que foi inicialmente chamada de “Terra Vermelha”, mas que ainda não tem título definido – e está sendo chamada provisoriamente de “Terra Bruta”, enquanto a emissora estuda as alternativas. No último domingo (29), os atores Barbara Reis, Johnny Massaro, Paulo Lessa e Cauã Reymond chegaram a MS e começaram a participar das gravações na segunda-feira (30).

Inicialmente, cogitou-se que os atores pudessem ter Deodápolis ou o distrito de Lagoa Bonita como destino, mas, depois de postagens em redes sociais, foi possível confirmar que os artistas estão em Dourados. Pelas postagens eles até já experimentaram – e gostaram – do nosso tereré.

Na segunda, frequentadores de uma academia de Dourados foram surpreendidos com a presença de Cauã. “A gente do nada lá no ‘box’, o coach explicando o treino, de repente aparece o Cauã, lá na porta do ‘box’, ele olhou, deu tchau e saiu. E a Thais falou assim: ‘gente é o Cauã Reymond! Eu falei ‘cê tá doida, menina, que mané Cauã!’; ela falou ‘é sim’. Aí, ele foi embora, e a gente foi lá fora do box, para ver se era ele”, conta a maquiadora Jéssica Bérgamo.

Ao sair, as jovens não o encontraram. “Ele tava escondido entre um pilar da loja, aí ele apareceu, assustando a gente […] Ele estava procurando uma academia ali perto, porque ele estava ficando no hotel Bahamas, para gravar novela, mas ele disse que não ia treinar ali, porque ele não faz crossfit”, relata a jovem, que espera ver outros artistas do elenco circulando pela cidade. “Dourados daqui a pouco vai estar cheia de famosos”, acredita. Além da academia, o ator jantou no Aquarius Bar e Restaurante, onde tirou fotos com fãs e está gravando em uma fazenda próxima da cidade.

Motorista

Os empresários Jussara Maeda e o marido, Maurício Dantas da Silva, ficaram responsáveis por transportar Cauã e Barbara, dois dos protagonistas da novela. Mas o que eles não esperavam – mesmo – era a inversão de papeis durante a viagem. Em um vídeo postado no Instagram, Maurício está no banco traseiro de um veículo, e começa dizendo: “Isso é muito difícil. Eu sempre estou acostumado a carregar artistas, estrelas, dirigindo para esse pessoal. Olha quem está dirigindo para mim hoje aí”.

Nisso, Jussara, esposa de Maurício e sócia dele, dispara: “Dá um oi aí, motorista!”, e nesse momento mostra quem está dirigindo: o ator Cauã Reymond, acompanhado da atriz Barbara Reis nos bancos dianteiros, afirma, em tom de brincadeira, que vai cobrar os empresários. “Eu quero vinte por cento aí do que vocês vão ganhar com esse vídeo, hein”, diz, já com o sotaque sul-mato-grossense, resultado das aulas de prosódia que tem feito para viver seu personagem na trama.

Tereré

Foi também com o casal que Cauã experimentou o tereré, como é possível ver em outro vídeo postado nas redes sociais, onde o ator aparece experimentando a bebida, enquanto se ouve Jussara a desafiá-lo: “Quero ver você beber sem fazer cara de nojo, hein?”, ao que o ator atende e ainda faz questão de se gravar, no retrovisor do carro, para provar que fala a verdade. Cauã ainda fez questão de postar o tereré nos stories

O ator acabou, por fim, encontrando um lugar “sossegado” para poder treinar na cidade do guaraoby (que pode significar “peixe dourado” ou “uivo do lobo”) e, é claro, não deixou de ser tietado.

Segundo a proprietária da academia em questão, Rosi Ferreira, o ator escolheu o local por ser bem climatizado e por oferecer certa privacidade, de forma que ele possa treinar sem preocupações, bem como seus colegas de elenco. “Outros atores vieram primeiro, aí gostaram e indicaram para ele; ele indicou outro, e assim vai. Como é um lugar tranquilo, é um estúdio bem reservado, não tem muita ‘muvuca’. Mesmo porque, quando as pessoas veem que é ele, já querem foto. Daí acaba que podem incomodar durante o treino. Então, a gente procura deixar ele à vontade”, explica.

Ela comenta, ainda, como é ter a sua academia – entre mais de 100 da cidade – escolhida pelo elenco para treinar. “É uma honra, porque Dourados hoje tem mais de 100 academias, né? Então, ser considerada assim, por eles [para treinar], por ser um ambiente muito climatizado, é um dos fatores que seguraram eles, porque aqui é muito quente”, conta.

O ator Paulo Lessa também está em Dourados e postou story ao lado de Cauã na manhã dessa terça-feira, mas parece ter dado alguns passeios antes, já que também postou uma imagem onde aparecem as bandeiras do Brasil e do Paraguai, dando a entender que talvez possa ter estado na região de fronteira.

Nova novela

Por enquanto, ainda são muito poucas as informações sobre a próxima novela das 21h da TV Globo, exceto que o tema será atual e vai se encaixar em um cenário com fusão da tecnologia agrária com grandes plantações. A trama gira em torno da mocinha, vivida por Barbara Reis, que será uma viúva com uma fazenda pequena, tentando vencer o grande latifundiário vivido por Tony Ramos, pai de dois homens vividos pelos atores Cauã Reymond (o vilão) e Johnny Massaro, que vão se interessar por ela.

Mesmo o título ainda não foi definido. “Terra Vermelha” acabou se tornando um nome provisório, já que a emissora constatou que o nome havia sido dado a uma obra literária e, após várias tentativas, não chegaram a um acordo sobre o licenciamento. Dessa forma, outros nomes foram cogitados, como “Terra Mãe”, “Terra Bruta” (que tem sido amplamente divulgado), “Terra Dourada”, “Terra do Sol”, entre outros.

Assim, o que se sabe até o momento da novela de Walcyr Carrasco é que Gloria Pires será a vilã Irene, e que a atriz Barbara Reis, famosa por sua atuação em “Todas as Flores”, vai viver a protagonista da trama. Cauã Reymond, Thati Lopes, Susana Vieira, Johnny Massaro, Débora Falabella e Tony Ramos são outros nomes de destaque que devem participar da novela.

Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco é um escritor, roteirista e diretor brasileiro. Ele é conhecido por suas novelas de televisão, que são exibidas na televisão brasileira já há muitos anos. Ele começou sua carreira como roteirista em 1979, e desde então escreveu e dirigiu muitas novelas de sucesso, incluindo “Por Amor”, “A Indomada”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”. Ele também escreveu romances e contos, além de dirigir peças de teatro.

Carrasco é conhecido por sua abordagem melodramática e suas histórias que abordam temas como amor, família e relacionamentos, além de ser considerado um dos principais autores da telenovela no Brasil, com grande influência na televisão brasileira.

Conforme informações do Dourados News, o autor Walcyr Carrasco teria passado por Dourados recentemente e afirmado que se lembra de viagens feitas ao município na infância, quando visitava um tio que tinha uma fazenda no sul do Estado.

