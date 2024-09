Campo Grande é escolhida para iniciar expansão de vendas de carros elétricos no Brasil

Se destacando como um dos principais polos de atração para grandes empreendimentos no Brasil, foi inaugurada, em Campo Grande, a concessionária da GWM Brasil, fabricante de veículos híbridos e elétricos. O evento contou com a prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP).

Com investimento de R$ 30 milhões, a nova unidade do Grupo Bamaq marca a primeira etapa de uma estratégia de expansão de negócios da empresa no Brasil, reforçando o potencial da Capital sul-mato-grossense e simbolizando o crescente interesse de investidores nacionais e internacionais na cidade.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, a loja com 1.494 m² de área construída se diferencia pela infraestrutura e foco em tecnologia de ponta. O novo espaço substitui a unidade temporária que funcionava na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo desde julho, trazendo à cidade exemplares que refletem a inovação e conectividade da marca.

Durante a inauguração do empreendimento realizada na noite dessa terça-feira (11), a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) destacou o impacto positivo de iniciativas como essa no desenvolvimento econômico de Campo Grande.

“Nossa cidade está em plena ascensão, e empreendimentos desse porte mostram que nossa economia está aquecida e cada vez mais atrativa. Apoiamos aqueles que escolhem investir aqui, gerando empregos e oportunidades para nossa população”, afirmou.

“Campo Grande é uma capital muito importante, devido à sua localização e por ser uma das mais ricas do país, com enorme potencial para os nossos produtos. Estamos extremamente satisfeitos em ter o Grupo Bamaq como nossos parceiros exclusivos neste mercado tão relevante”, afirma Alexandre Oliveira, diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.

O executivo do Grupo Bamaq, Marcelo Rohlfs, ressaltou o motivo da escolha de Campo Grande para a expansão da marca no Brasil: “É uma cidade encantadora, com grande potencial e um ambiente altamente favorável para negócios”, disse, destacando a visão positiva dos investidores.

O espaço foi pensado para ser um ponto de encontro, onde os clientes podem não apenas adquirir um carro, mas fazer parte de uma comunidade. Todo sábado, a concessionária organiza cafés da manhã e eventos para os clientes, que podem testar os veículos e compartilhar suas experiências, conforme Rohlfs.

Nos últimos dois anos, a prefeita Adriane Lopes implementou diversas ações que aumentaram a capacidade da capital de atrair novos negócios. Entre as iniciativas está o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (ParkTecCG), que fomenta inovação e empreendedorismo ao conectar empresas, instituições de ensino e o poder público, criando um ambiente colaborativo e competitivo.

A Sala do Empreendedor e a Escola do Empreendedorismo também têm sido essenciais para apoiar o empreendedor local. Em 2023, foram realizados mais de 4.000 atendimentos de formalização e regularização de empresas, além de capacitar cerca de 2.000 pessoas, incluindo moradores de Rochedinho e Anhanduí, tornando Campo Grande a “Capital das oportunidades”.

O avanço da Rota Bioceânica, que vai conectar o Brasil aos portos do Chile, passando por Campo Grande, representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade. “A Rota Bioceânica coloca Campo Grande como um hub logístico essencial para a América do Sul, ampliando nosso potencial de atração de novos investimentos”, explicou Adriane.

Entre abril de 2022 e julho de 2024, mais de 20.671 novas empresas foram abertas na cidade, representando 41% de todas as formalizações de empresas no estado de Mato Grosso do Sul. Esse movimento criou mais de 21.000 novos empregos formais, consolidando Campo Grande como motor da economia regional.

Além disso, a administração de Adriane Lopes está comprometida em revisar a política de fomento empresarial, buscando criar um ambiente ainda mais favorável para investidores. O Programa Bom Negócio, uma das principais propostas do novo plano de governo, visa diversificar a economia local, com foco em setores como turismo, tecnologia e economia criativa, impulsionando grandes e pequenos empreendedores, e promovendo inclusão produtiva e crescimento sustentável.

Com esses avanços, Campo Grande se firma como um ambiente de oportunidades para todos os portes de negócios, atraindo investimentos e fortalecendo a economia regional.

