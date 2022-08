Faxineiro do Caps é acusado de abuso sexual contra criança de 11 anos

Faxineiro de 57 anos foi acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11. De acordo com informações da (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), a vítima é paciente do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil, localizado no Bairro Cruzeiro, em Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de ontem (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem acusado de cometer os abusos é pastor. Segundo relatos na ocorrência, a criança relatou ao pai que, na última segunda-feira (1), o funcionário da unidade o encurralou no jardim do Caps. Segundo a criança, o faxineiro começou a passar a mão no seu corpo, inclusive, nas partes íntimas.

Ainda em depoimento com o pai, a criança relatou que ficou assustado com a situação e correu na tentativa de se esconder na sala de brinquedos. O suspeito ainda o alcançou, quando novamente continuou passando a mão no peito do menino e em seguida foi embora.

Apavorado com toda a situação, o pai do garoto foi à polícia e disse que o filho relatou os abusos somente na tarde de terça-feira (2). Ainda na polícia, o pai da criança disse que o filho estava incomodado e irritado com tudo que estava acontecendo.

Com informações coletadas, a Polícia Militar foi até o Caps na manhã de ontem (3), quando flagrou o faxineiro. Ao ver a polícia, o rapaz fugiu do local.

