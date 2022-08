PF cumpre mandatos em Campo Grande e Jutí

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação ISÓTITA, com o objetivo de apurar fraudes em licitações para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar, em Jutí e Campo Grande.

No decorrer da investigação, verificou-se que empresários do ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios de Mato Grosso do Sul teriam se utilizado de documentos falsos para se beneficiarem de tratamento diferenciado dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) em procedimentos licitatórios destinados à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Durante a operação cumprido nesta manhã (18), foram feitas buscas e apreensões em uma empresa, um servidor público e duas empresas. A policia Federal não pode divulgar de qual cidade é o servidor público.

A PF afirmou que os trabalhos têm por objetivo apurar desvios de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como assegurar a participação isonômica das empresas nas contratações públicas.

Além do crime de peculato, a Polícia Federal apura também a possível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que foram constatadas transações financeiras atípicas entre empresários e servidores públicos.