Programa Caminhos para Equiparação das Aprendizagens é instituído na Capital

Foi instituído hoje (15) em publicação no Diário Oficial de Campo Grande, o Programa Caminhos para Equiparação das Aprendizagens nas escolas públicas da Capital.

O programa foi criado após a pandemia da Covid-19 ocorrida nos anos anteriores e havendo a adoção das aulas remotas e em regime escalonados nos anos de 2020 e 2021, respectivamente, houve a necessidade de mitigar as diferenças de aprendizagens entre os alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande nos próximos anos de 2022 a 2024.

De acordo com a publicação no Diogrande, o Programa Caminhos para a Equiparação das Aprendizagens será implantado e coordenado pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação) de Campo Grande e executado pelas escolas da REME.

O objetivo do programa é implementar, nos anos letivos de 2022 a 2024, estratégias de intervenção para o desenvolvimento e consolidação das aprendizagens consideradas essenciais para a continuidade da trajetória de estudos dos alunos.

Ele será destinado aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, a partir do 3º ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, incluindo todas as fases da educação de jovens e adultos/EJA.

Além disso, segundo a publicação, as ações do Programa incluirão todos os componentes curriculares, com enfoque especial para língua portuguesa e matemática.

Essa publicação está disponível para acesso a partir da página 44 do Diário Oficial do Município.

