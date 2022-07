Medicina: Uniderp divulga relação de aprovados

Candidatos ao curso de Medicina da Uniderp podem consultar a lista de aprovados a partir desta quinta-feira (14) no site da Strix. O resultado é referente aos processos de seleção via Transferência Externa e Portador de Diploma, além do edital de ingresso por meio das notas ENEM dos últimos quatro anos.

O cronograma do edital de Transferência Externa e Portador de Diploma prevê que a próxima etapa é de análise curricular, que acontecerá no dia 20 de julho. O período de matrículas inicia no dia 21 do mesmo mês.

Aos que optaram por ingressar via Enem, o próximo passo é efetivar a matrícula, entre os dias 14 e 21 de julho.

UNIDERP

Serviço: c26onsulte mais informações sobre os editais e acesso aos resultados. Transferência Externa e Portador de Diplomas, clique aqui. Ingresso via Enem, clique aqui.