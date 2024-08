Homem que matou mulher asfixiada alegou que a vítima era viciada em drogas e bebidas

Após ser preso por matar a ex-esposa asfixiada, na sexta-feira (16), mas ser preso somente no domingo (18), quando o crime foi descoberto em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, Roberto Tobias Antunes, de 32 anos, alegou que estava separado da vítima por conta do vício dela em crack e bebidas.

Durante interrogatório, o homem relatou que conviveu com Karina da Silva Cunha, de 30 anos, por cerca de três meses. Mas na manhã de sexta-feira, a mulher arrombou a porta da casa onde ele morava para furtar objetos e trocar por drogas.

Entretanto, ele conseguiu expulsar Karina da residência. Horas depois, quando voltava do mercado, encontrou com a mulher na rua, que passou a persegui-lo. Ambos foram até a casa e, no local, continuaram a discutir.

Roberto não soube dizer exatamente o que aconteceu, mas que deixou o corpo da vítima na cama e dormiu ao lado dela pensando que não estivesse morta. No dia seguinte, quando acordou, percebeu que havia matado a ex-mulher. Sem saber o que fazer, disse que deixou o corpo no local e foi trabalhar.

Quando retornou à casa, percebeu o forte odor que exalava da vítima e decidiu ligar para mãe relatando o ocorrido. A mulher orientou que ele se entregasse à polícia, mas por medo, alugou um quarto para dormir.

No dia seguinte, sentou à calçada e aguardou a chegada dos policiais militares, quando então foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Roberto passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (19). Em Mato Grosso do Sul, esse é 20º crime de feminicídio ocorrido no Estado em 2024.

