Pintores caem de 4 metros de altura após escada escorregar no centro da Capital

Dois homens, de 40 e 68 anos, ficarem feridos, na manhã desta segunda-feira (19), na região central de Campo Grande, após a escada em que eles estavam escorregar.

Conforme apurado, as vítimas trabalhavam na pintura da fachada de um prédio de dois andares quando o acidente aconteceu.

O homem mais velho acabou caindo de costas e reclamava de muita dor pelo corpo, assim como o colega. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) para o resgate.

De acordo com o médico socorrista, nenhum dos profissionais apresentava fratura aparente, mas foram encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde devem passar por exames para descartar lesões ou supostas fraturas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram