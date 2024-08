Motociclista atinge ônibus na contramão e morre em Dourados

A suspeita é de que o motociclista estava na contramão e bateu de frente com o transporte coletivo

Na noite de ontem (18), em Dourados, um motociclista veio a óbito após colidir com ônibus do transporte que levava cerca de 20 passageiros.

Segundo informações, a vítima que não foi identificada até o momento, teve trauma cranioencefálico. O veículo da Viação Dourados fazia itinerário da linha Brasway.

O motorista do ônibus ficou muito assustado e precisou ser levado para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade. A suspeita é de que o motociclista estava na contramão e bateu de frente com o transporte coletivo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram