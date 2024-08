Polícia encontra 1 tonelada de maconha em carro roubado na MS-156

Homem de 39 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (7), naMS-156, em Amambai, após ser flagrado transportando 1,1 tonelada de maconha.

Conforme divulgado, policiais realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam um Chevrolet Spin com placas do Paraguai. Ao checarem informações do carro, descobriram que ele possuía origem brasileira, com registro de roubo/furto.

Durante vistoria, encontraram centenas de tablete da droga escondidos no automóvel. O homem não informou para onde levar o entorpecente.

Ao todo, a droga está avaliada em R$ 2,2 milhões. A carga foi encaminhada para delegacia da cidade junto do autor, que deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

