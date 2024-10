Vasco e Atlético-MG se enfrentam em busca da vaga na final da Copa do Brasil

O primeiro finalista da Copa do Brasil será decidido neste sábado (19), com o embate entre Vasco e Atlético-MG no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 17h30 (horário de MS). O Atlético-MG, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1 em Belo Horizonte, entra em campo com a vantagem do empate, enquanto o Vasco precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis.

Para esta partida decisiva, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, deve escalar o time da seguinte forma: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão, Coutinho; Puma Rodríguez (Payet, Rayan), Emerson Rodríguez e Vegetti. A equipe carioca sabe que uma vitória é crucial para manter suas esperanças de conquistar a Copa do Brasil.

Do lado do Atlético-MG, o técnico Gabriel Milito deve optar por uma formação com Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Com jogadores de destaque como Hulk e Scarpa, o Galo promete pressionar a defesa do Vasco e buscar a classificação.

Outros jogos do fim de semana

Além do confronto entre Vasco e Atlético-MG, a outra semifinal da Copa do Brasil será definida no domingo (20), quando o Corinthians enfrenta o Flamengo na Neo Química Arena, em São Paulo. Este jogo promete ser um grande duelo entre duas potências do futebol brasileiro.

No mesmo dia, o Campeonato Brasileiro também terá importantes confrontos. O Internacional recebe o Grêmio, e o Vitória enfrenta o Bragantino, ambos com horário marcado para as 15h (horário de MS).

Os amantes do futebol feminino também poderão assistir à decisão da Libertadores da América entre Corinthians e Independiente Santa Fe-COL, em Assunção, que terá início às 16h (horário de MS).

Copa do Brasil

– 17h30: Vasco x Atlético-MG (transmissão pelo Sportv, Premiere e Prime Vídeo)

Campeonato Brasileiro:

– 15h: Internacional x Grêmio (transmissão pelo Premiere)

– 15h: Vitória x Bragantino (transmissão pelo Premiere)

Libertadores Feminina

– 16h: Corinthians x Independiente Santa Fe (transmissão pelo Sportv, Bandesports, Cazé TV e Goat)

