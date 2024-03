Semana começa com alertas de chuvas intensas em MS

A semana em Mato Grosso do Sul inicia com dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. As condições climáticas variam entre 23°C e 37°C, configurando um dia quente e propenso a mudanças bruscas.

De acordo com os alertas emitidos pelo Inmet, há uma possibilidade considerável de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ao longo do dia, podendo atingir até 50 milímetros em um período de 24 horas. Além disso, a população deve estar atenta aos riscos associados, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Na capital, Campo Grande, os termômetros registram uma mínima de 22°C e uma máxima de 33°C. Em Dourados, a temperatura inicia em 25°C e atinge 35°C ao longo do dia. Na região sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi começam o dia com 22°C, alcançando máximas de 34°C e 35°C, respectivamente.

No bolsão sul-mato-grossense, os municípios de Paranaíba e Três Lagoas apresentam mínimas de 22°C e máximas de 37°C. Já na região norte, as temperaturas em Coxim variam entre 23°C e 34°C. No Pantanal, Corumbá inicia a manhã com 25°C, alcançando 35°C à tarde, enquanto Aquidauana apresenta mínima de 24°C e máxima de 36°C.

No sudoeste do estado, Porto Murtinho registra uma mínima de 23°C e atinge os 37°C nos horários mais quentes do dia. A população deve adotar precauções adicionais devido às condições climáticas adversas, buscando se manter informada e seguindo as orientações de segurança fornecidas pelos órgãos competentes.

Diante dessas condições meteorológicas, é essencial que os moradores estejam atentos aos alertas e atualizações dos órgãos oficiais, tomando medidas preventivas para minimizar os impactos dos fenômenos climáticos e garantir a segurança de suas propriedades e de suas famílias.

