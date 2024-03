Desenrola Brasil: mutirão de renegociação de dívidas inicia nesta segunda

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Fazenda, por meio do programa Desenrola Brasil, promoverá um mutirão de renegociação de dívidas, oferecendo a oportunidade de quitar débitos com condições especiais. Os interessados, poderão regularizar seus débitos por meio do mutirão, até o dia 28 de março.

O processo de renegociação estará acessível por meio do portal Serasa Limpa Nome www.serasa.com.br/limpa-nome e do já conhecido www.desenrola.gov.br. O mutirão conta com a participação de mais de 700 empresas, abrangendo diversos setores, como bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, securitizadoras, concessionárias de água e energia.

A iniciativa visa oferecer facilidades adicionais para aqueles que buscam regularizar suas pendências neste início de ano. Segundo a nota enviada à imprensa, as empresas participantes estão dispostas a proporcionar condições especiais e vantajosas para os devedores que desejam colocar em dia suas obrigações financeiras.

A Serasa, responsável pela organização do mutirão, revelou que mais de 6,5 milhões de consultas são realizadas diariamente sobre empresas e consumidores. Mensalmente, mais de 26 milhões de pessoas acessam o site e o aplicativo para renegociar contas em atraso. Isso destaca a relevância da iniciativa e a necessidade percebida pelos consumidores de encontrar soluções para suas dívidas.

Vale ressaltar que o mutirão abrange não apenas dívidas bancárias, como cartão de crédito, mas também contas atrasadas de outros setores, como estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. A plataforma permite a renegociação mesmo com bancos em que a pessoa não tenha conta, oferecendo a flexibilidade de escolher a instituição que apresenta as melhores condições na opção de pagamento parcelado.

Com essa iniciativa, o Desenrola Brasil busca proporcionar uma oportunidade valiosa para os cidadãos regularizarem sua situação financeira, aliviando o fardo das dívidas e promovendo um novo começo para o ano de 2024.

