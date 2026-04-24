Sextou empregado! Funsat encerra semana com 1.397 vagas em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta sexta-feira (24), um total de 1.397 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 118 funções diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência) e opções temporárias.

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, e abrange áreas como comércio, serviços, indústria e construção civil. Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (368), auxiliar de limpeza (157), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (61) e repositor de mercadorias (50).

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, há 1.082 vagas disponíveis em 56 funções. Os destaques incluem operador de caixa (365), auxiliar de limpeza (120), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (50).

Também estão sendo ofertadas sete vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas entre as funções de auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga e empacotador. Além disso, há uma vaga temporária para cozinheiro geral.

Os interessados devem comparecer à Funsat com documentos pessoais para realizar o cadastro e concorrer às oportunidades. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas ao longo do dia.

Serviço

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória;

Data: 24 de abril (sexta-feira);

Horário: 7h às 16h.

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