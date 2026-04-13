Homem invade casa e é flagrado seminu na frente de menina de 13 anos em Sidrolândia

Uma moradora de Sidrolândia encontrou um homem dentro de sua residência na madrugada de domingo (12), na Vila Santa Marta. No momento, a filha menor de idade da vítima dormia no sofá da sala.

Segundo o relato, a mulher acordou durante a madrugada e, ao ir até a sala, percebeu a presença do suspeito em pé, vestindo apenas uma camiseta e sem roupas íntimas na frente da filha que ainda dormia.

Ao ser questionado, o homem correu em direção à varanda, pegou um short e se vestiu antes de fugir do local. A moradora ainda tentou agarra-lo, mas ele conseguiu escapar. Conforme o site local Sidronews, a vítima seguiu o suspeito por cerca de duas quadras e conseguiu identificá-lo como morador do bairro e usuário de drogas.

Posteriormente, durante diligências, o homem foi localizado em sua residência e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias da invasão e a conduta do suspeito dentro do imóvel, especialmente pelo fato de haver uma adolescente no local no momento da ocorrência.

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