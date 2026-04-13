Apreensão de 1,5 tonelada de maconha e veículos roubados em Mundo Novo

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 1,5 tonelada de maconha e na recuperação de dois veículos roubados, neste domingo (12), em Mundo Novo, cidade distante 473 quilômetros de Campo Grande.Participaram da operação equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal) e PM (Polícia Militar).

Durante a fiscalização, os policiais localizaram dois veículos suspeitos em uma residência do município. Um homem foi identificado como morador do imóvel, o que permitiu a entrada das equipes para investigação.

No local, foram encontrados diversos fardos de maconha, totalizando 1.592 quilos da droga, além de uma balança de precisão e fitas adesivas utilizadas para embalar o entorpecente.

Também foi constatado que os veículos, uma Toyota SW4 e uma Toyota Hilux, circulavam com placas falsas e possuíam registros de roubo ou furto nas cidades de Belo Horizonte e Maringá, respectivamente.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Naviraí, onde o caso segue em investigação.

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