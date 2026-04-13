Alerta de chuva e ventos mantém tempo fechado em Mato Grosso do Sul nesta segunda (13)

Capital tem início de tarde com 29ºC, céu encoberto e trovoadas isoladas; instabilidade de continuar até a noite

Todo o Mato Grosso do Sul segue sob aviso de perigo potencial para chuvas intensas nesta segunda-feira (13). A condição é válida ao longo do dia, com previsão de volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros no acumulado, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Em Campo Grande, o dia começou mais ameno e, no início da tarde, o tempo permanece fechado. Os termômetros marcam 29 °C, com registro de trovoadas isoladas e aumento da instabilidade.

Mesmo com risco considerado baixo para ocorrências mais graves, não estão descartados alagamentos pontuais, queda de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

A orientação é manter atenção durante rajadas de vento, evitando abrigo debaixo de árvores e não estacionando veículos próximos a estruturas metálicas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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