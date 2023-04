Colisão entre veículos mata duas pessoas na MS-165

Dois homens morreram, na madrugada de hoje (22), em uma colisão entre veículos, na MS-165, em Aral Moreira, a 375 quilômetros de Campo Grande. De acordo com polícia, as vítimas foram identificadas como Dione Gonçalves, de 28, e Anderson Franco Dias, de 35 anos. Ambos eram ocupantes de um dos veículos envolvidos.

Conforme apurado pelo site Porã News, o acidente aconteceu no início da madrugada, quando o condutor da caminhonete bateu na traseira, de um Voyage, na saída para Vila Marques. Os ocupantes da caminhonete, morreram no local.

Equipes da perícia técnica de Ponta Porã estiveram no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por necropsia e foram liberados para os familiares.

As duas vítimas eram moradores do município de Aral Moreira. Até o momento não há informações de vítimas no veículo de passeio.

O caso será investigado pela Polícia Civil local.