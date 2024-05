Homem é morto com tiro na cabeça e ex é principal suspeita

No último domingo (19), um homem identificado como Eli Álvaro da Silva Resende, 41 anos, foi morto a tiros na Vila Haro, Três Lagoas.

A ex-companheira é suspeita de ser a autora do disparo fatal. De acordo com uma testemunha, uma discussão acalorada entre um homem e uma mulher precedeu o crime, com insultos e acusações de traição proferidos pela mulher. Após o disparo, a suspeita deixou o local em uma motocicleta.

Um vizinho, ao verificar o que estava acontecendo, encontrou Eli ferido na cabeça no quintal de sua casa. Apesar dos esforços dos bombeiros e da polícia, Eli faleceu no local.

