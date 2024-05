Homem é preso no aeroporto de Corumbá com 125 cápsulas de cocaína no estômago

No último domingo (19), policiais federais realizaram a prisão em flagrante de um homem enquanto tentava embarcar em um voo com destino a São Paulo.

Ele estava transportando cocaína em cápsulas no estômago. O caso ocorreu no aeroporto de Corumbá. O passageiro estava com 125 cápsulas ingeridas de cocaína. Segundo o registro policial, esta é a segunda prisão nesta semana no mesmo aeroporto realizada pela Polícia Federal.

As ações continuarão com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.

Com Informações Polícia Federal

