Homem é preso por abusar de sobrinha-neta em Sidrolândia

Na última quinta-feira (16), a Polícia Civil de Sidrolândia, distante 70 quilômetros de Campo Grande, prendeu um homem de 58 anos, acusado de abusar de uma menina de nove anos. O homem é tio-avô da criança.

Conforme informações preliminares, após o registro do boletim de ocorrência, a vítima foi levada ao hospital para realizar o exame de corpo de delito, que confirmou o abuso sofrido. Os agentes realizaram diligências em busca do suspeito, que foi encontrado e detido no assentamento onde reside.

Ainda de acordo com informações preliminares, na delegacia, a avó da criança negou ter conhecimento do caso. A menina recebeu atendimento por meio da Sala Lilás e detalhou os fatos ocorridos.

