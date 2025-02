TJMS empossa nova diretoria para o biênio 2025/2026

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou, nesta sexta-feira (31), a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2025/2026. A cerimônia ocorreu no Tribunal Pleno, em Campo Grande, oficializando os desembargadores que estarão à frente do Judiciário estadual nos próximos dois anos.

O desembargador Dorival Renato Pavan assume a presidência do TJMS, enquanto o cargo de vice-presidente passa a ser ocupado pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Já a Corregedoria-Geral de Justiça estará sob a responsabilidade do desembargador Ruy Celso Barbosa Florence.

A nova gestão foi eleita em sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2024 e terá como foco a humanização do Judiciário e a aproximação com a sociedade. Durante coletiva de imprensa, o presidente empossado destacou que o Judiciário precisa acompanhar as transformações da sociedade e reforçar seu papel social.

“Estamos pretendendo ingressar numa nova era, inserindo o Judiciário em um contexto de maior humanização e de realização de projetos que vão além das funções tradicionais do Poder Judiciário. O objetivo é contribuir para um atendimento mais eficaz à população”, afirmou Dorival Renato Pavan.

O novo presidente também ressaltou que serão desenvolvidos projetos de cunho social para estreitar o diálogo entre o TJMS e a sociedade. “Nossas comissões estão funcionando e vamos incentivar muito isso para que possamos ouvir a sociedade antes de tomar decisões que impactam todas as camadas sociais”, destacou.

A solenidade contou com a presença de autoridades do Judiciário, membros do Ministério Público, representantes do Executivo e Legislativo estadual, além de servidores e convidados.

