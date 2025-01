Homem é morto a facadas após briga em conveniência em São Gabriel do Oeste

Um homem identificado como Adriano Alves, de 30 anos, foi morto a golpes de faca na tarde dessa quarta-feira (1º), em frente a uma conveniência no Bairro Jardim Gravado, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu próximo à Rua das Anhumas e mobilizou equipes da Polícia Civil

De acordo com informações preliminares, Adriano estava no estabelecimento quando dois homens se aproximaram, dando início a uma discussão. Após o desentendimento, um dos suspeitos saiu do local e retornou armado, efetuando dois disparos. Apesar dos tiros, n

Nesse momento, Adriano reagiu e tentou confrontar o agressor com uma faca. Durante a luta, o suspeito conseguiu desarmar a vítima e golpeá-la na região do tórax. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A Polícia Civil isolou o local para a realização da perícia, enquanto a Polícia Militar reforçou a segurança e deu início às buscas pelos suspeitos. Até o fechamento desta reportagem, nenhum dos envolvidos havia sido preso.

O caso segue sob investigação, e as autoridades pedem que qualquer informação sobre os suspeitos seja comunicada de forma anônima à polícia.

