Homem é investigado após filha denunciar estupro em residência de Campo Grande

Um homem de 49 anos é investigado por suspeita de estupro contra a própria filha, de 32 anos, ocorrido na madrugada deste domingo (8), no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que relatou ter sido violentada pelo pai.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegarem à residência, os policiais ouviram da mulher que o estupro havia acabado de acontecer. Durante a entrevista inicial, ao ser questionada sobre a ausência de pedido de socorro, já que outras pessoas estavam no imóvel, a vítima apresentou outra versão e afirmou que a relação teria sido consentida. Ainda assim, declarou que o fato não era inédito e que desejava encerrar a situação.

No local também estava o irmão da vítima, que informou não ter visto nem ouvido nada. A mulher se dispôs a realizar exame de corpo de delito para comprovar que manteve relação sexual com o pai.

O suspeito negou as acusações e disse estar disposto a realizar exames. Em depoimento, afirmou que a filha possui problemas psiquiátricos, que se recusa a tratar, e que costuma ter surtos e inventar histórias. Segundo ele, a situação teria se agravado após a filha perder o ex-marido em um episódio de violência doméstica, no qual ela o matou em legítima defesa.

Diante das versões conflitantes, todos os envolvidos foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Na unidade policial, a vítima prestou novo depoimento e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, incluindo o afastamento do pai do lar.

O caso foi registrado e segue sob apuração da autoridade policial, que irá analisar os depoimentos e os laudos periciais para esclarecer os fatos.

