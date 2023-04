Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A semana começa com o assunto grana logo cedo, bebê. Mas, nada de desespero, porque tem muita chance boa para você conseguir aumentar a renda mensal. No trabalho, nada de se indispor com colega por pouca coisa, a energia é passageira e você consegue evitar. Com o coração, fique de olho com o seu comprometimento, tenha equilíbrio com o mozão para não sentir que está se doando demais, viu? Se estiver em busca da outra metade da sua laranja, ótimo momento para estar na pista e abrir os braços para pretendentes que possuem algo de semelhante com você. Se joga!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinha e tourinho, hoje é um ótimo dia para fazer aquela mudança no visual e dar uma boa aumentada na autoestima. Aí sim! Nos assuntos de trabalho, mostre mais quem é você e todas as suas capacidades, o reconhecimento vem que vem, bebê! No romance, atenção para as influências do passado, pois você pode acabar agindo sem pensar e sem avaliar as consequências. Todo cuidado é pouco! Já na paquera, demonstrar tanta independência pode passar a imagem errada. Avalie se vale a pena, viu?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros me contam aqui que, se você souber aproveitar as oportunidades hoje, poderá gerar reconhecimento e até mesmo parcerias de muito valor por conta do seu poder de comunicação. Vai que vai longe! Com essa, as portas se abrem e você pode aproveitar as chances para se destacar. Nas conquistas, equilibre o modo como você está acostumada a demonstrar os sentimentos. Se estiver em um relacionamento, ótimo momento para curtir programas leves com o mozão, mas tenha cuidado com o grude. Não pega tanto no pé pra não sufocar seu docinho, bebê!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje o dia tá maneiro e favorável pra você receber reconhecimento nas questões de trabalho, o que traz certo ânimo de fazer tudo que precisa fazer sem pensar. Aliás, com esta chuva de bençãos, os astros até indicam que esta energia pode acontecer, inclusive, em outras áreas da vida. Eita, que maravilha! Na conquista de um amor pra chamar de seu, novas atitudes te trazem grandes resultados, uma pessoa especial pode chegar de repente, viu? Com seu love story, os planos pro futuro estão on e deixam vocês mais grudadinhos que nunca. Credo, que delícia!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivo e leodiva, os astros me contam que as coisas no trabalho e até com o momozin podem esquentar por conta de alguns desentendimentos e imprevistos. O melhor que você pode fazer é ficar fora de tretas – fica na sua e evite se expor demais. Tá amarrado! No amor, mudanças de ideias e algumas mudanças de última hora podem te deixar incomodada, tente entender por outro ponto de vista, utilize mais da empatia, mas também respeite os seus limites. Nas conquistas, ótimos aspectos para desenvolver uma conexão mais íntima com um ser de luz bem especial. Vai que é tua!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou na força dos astros, bebê! Hoje, você poderá pensar mais nos assuntos de relacionamento ou ainda buscar maneiras melhores de desenvolver suas parcerias. Pensamentos fortes sobre os planos de futuro pode trazer uma certa ansiedade para realizar mudanças, mas lembre-se das responsabilidades do dia e de manter os pés no chão. A Lua pede atenção com os suas emoções, não tenha medo de sentir, viu? No romance, alguém já conhecido pode demonstrar interesse. Surpresa boa! Já no relacionamento, questões de passado não devem ser importantes pro presente. Estejam juntos para definirem o que querem.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tô vendo aqui que você poderá enxergar e até criar novas possibilidades de trabalho, mas antes, vai precisar confiar em suas capacidades. As chances estão boas e favoráveis se você estiver querendo mudar de emprego ou cargo. Segundou com força total, bebê! O alertinha fica por conta da sua alimentação, olho aberto pra não ter probleminha, valeu? Se está em um relacionamento, aposte uma conversa sincera com o mozão pra tudo ficar nos trilhos. Noite quente promete! Nas paqueras, cuidado pra não dá valor demais onde na verdade só tem curtição. Entre na onda e viva o momento!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros apontam que você pode querer mudar algumas ideias e tarefas que não estão batendo muito bem com o pessoal do trabalho ou até mesmo nas tarefas diárias. Isso pode ser uma boa, cristalzinho, pra você arriscar mais o que precisa pra chegar lá. Boa sorte não vai faltar, viu? Só não se engane com gente que tá prometendo demais e entregando de pouco, olho aberto com picaretagem! Se você está em um relacionamento, a presença será fundamental pra vocês saítem da rotina. Novas ideias e passeios podem trazer aproximação e quentura pra vocês hoje! Nas paqueras, não tenha medo de lançar seu charme pro alvo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Dia de vitória, sagitarianjo! Os astros trazem mais motivação e harmonia para se dedicar nas mudanças e em seu progresso. No trabalho, preste atenção nos prazos e tome cuidado com atrasos. Em casa com o mozão, o Universo também cobra cuidado na comunicação, e isso deixará a duplinha nas nuvens. Com a paquera, a química estará de milhões se você abrir os braços para mudanças. Não sufoque o contatinho querendo que tudo seja só do seu jeito.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segunda chega com tudo e não tá prosa, bebê! Isso porque você pode sentir uma irritação sem sentido logo no começo do dia, pois a Lua passa pelo seu inferno astral, e deixa você daqueeeele jeito. Você vai contar com uma dose extra de paciência para não agir de um jeito que te traga prejuízos, até mesmo com grana. Falando nisso, mais atenção para essa área da sua vida, cuidado com riscos desnecessários. Se está em um relacionamento, planejar uma viagem curta pode trazer alivio e melhorar a relação. Nas paqueras, descontentamentos podem rolar se tentar fazer as coisas ficarem sérias, por isso nada de cobranças ou assuntos delicados. Tá amarrado!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tô vendo aqui, bebê, que os astros trazem uma tensão com amigos e parentes envolvendo grana. Que chabú! Talvez, você não se sinta acolhida, mas não leve isso para o pessoal, aprenda a contar com os outros, mas depender só de si. Regra pra vida! Se você trabalha principalmente com vendas ou serviços, uma solução pode surgir para um problema antigo. Nas conquistas, tenha mais pé no chão, respeite as fases pra não ver ouro onde não tem. Com o mozão, hora de mudar algumas atitudes, não dependa tanto do outro para tomar decisões.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Que tal mudar um pouco de visual? Ousar um pouco mais? Esse movimento pode contribuir até mesmo pra sua visibilidade no trabalho, xuxu! Você também pode se sentir motivada a mudar a forma como você se comunica. Foque em fazer algumas mudanças a nível pessoal também, mas grandes movimentos externos não estão tão favoráveis, pois você pode acabar exagerando. Cuidado, viu, bebê? No amor, é um bom momento pra conhecer novas pessoas e também novos lugares, e apostar nas conversas, seja com o crush ou com o mozão!

