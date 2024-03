Homem é executado com mais de 10 tiros na Capital

Um homem identificado como Anderson Vicente Chagas, de 45 anos, conhecido pelo vulgo “Baygon”, foi assassinado com pelo menos 12 tiros na noite de sexta-feira (29). O crime ocorreu no bairro Núcleo Habitacional Universitário, Cohab.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a vítima foi morta por dois homens em uma motocicleta em frente à residência onde morava. No local, foram encontrados 12 estojos deflagrados de munição calibre 9mm. Ainda de acordo com o registro policial, uma pessoa que passava pelo local no momento foi atingida por um tiro de raspão na perna. Anderson havia saído da prisão poucos dias antes.

Ele tinha uma extensa ficha criminal, incluindo posse irregular de arma de fogo, seis ocorrências por violência doméstica, injúria, homicídio simples, furto, furto qualificado e porte de drogas para consumo.

