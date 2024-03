Polícia Civil prende autores de latrocínio que “desovaram” corpo em Anel Viário

Um dos suspeitos confessou ser o autor dos golpes de faca que mataram a vítima

Foi elucidado na manhã de quinta-feira (28), o assassinato de Uederson Moreira do Nascimento, encontrado nesta semana morto às margens da rodovia BR-262, próximo ao Posto Real, no Anel Viário de Três Lagoas. Identificados como “Nego” e “Tatu”, foram detidos pela SIG (Seção de Investigações Gerais) e 3°DP.

Segundo a Rádio Caçula, o homem de 32 anos, de alcunha “Tatu“, inicialmente negou ter cometido o crime, mas que estava no momento em que o outro criminoso fugiu com o veículo de Uederson. A motivação do crime teria sido o furto do carro da vítima assassinada.

Já o segundo indivíduo, de 38 anos, conhecido como “Nego“, estava evadido do sistema criminal desde do final de 2023, mas foi localizado no bairro Jardim Carioca, em uma região conhecida como “Inferninho“.

Com antecedentes por homicídio e roubo, admitiu aos investigadores que teria sido o autor dos golpes de faca que mataram Uederson, e com a ajuda de “Tatu”, indicou o local onde abandonou o carro usado na “desova” do corpo, próximo da BR 262.

