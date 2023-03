Homem é encontrado morto com pernas amarradas em terreno baldio

Na manhã desta terça-feira (28), um homem sem identificação foi encontrado morto com ferimentos no corpo e com as pernas amarradas por uma camiseta, na Rua Florianópolis, no Jardim Imá, próximo à Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

Conforme apuração, a vítima estava apenas de cueca e apresentava ferimentos na cabeça, no abdômen e nas pernas. O corpo foi encontrado por moradores da região que acionaram as forças de segurança.

O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica, juntamente à Polícia Civil, estão no local fazendo os primeiros levantamentos. O corpo será encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e posterior identificação.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre as circunstâncias do crime. A polícia segue investigando o caso e aguarda os resultados da perícia para avançar nas investigações.

