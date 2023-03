Imunização com doses da bivalente está abaixo do esperado no Estado

De acordo com dados da SES (Secretaria Estadual de Saúde), a taxa de imunização contra a Covid-19 com as doses da bivalente está abaixo do esperado, sendo registado apenas 18,8% da população imunizada entre os grupos prioritários, como idosos, pessoas imunosuprimidas, que estão em instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

A preocupação da secretaria é a chegada das estações mais frias do ano, onde o cuidados com a saúde devem ser redobrados. Também nesta época do ano, é comum um aumento no número de casos de doenças respiratórias, principalmente entre crianças e idosos, portanto é de extrema importância manter o calendário de vacinas atualizado e seguir as medidas de biossegurança.

Devido à baixa procura pelo imunizante bivalente, a SES em conformidade com o Ministério da Saúde, já autorizou a aplicação a todos os grupos prioritários elencados no Informe Técnico Nacional de vacinação contra a Covid-19 no ano de 2023. E orienta que os municípios continuem fazendo a busca ativa destes grupos.

Para a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, é importante que a população atualize a vacina contra a Covid-19 para evitar um aumento no número de casos e complicações como internações hospitalares.

“Fazemos um apelo para que as pessoas atualizem o calendário vacinal, não só da Covid, mas também contra outras doenças que acometem adultos e crianças. É importante que a população procure uma unidade de saúde ou o local indicado para a vacinação em seu município”, aconselha Ana Paula.

Bivalente

Estão aptos a receber o imunizante bivalente pessoas que possuem o esquema primário, ou seja, que já tomou pelo menos duas doses da vacina monovalente e pertença aos grupos prioritários.

Os públicos considerados imunocomprometidos são pessoas que realizaram transplante de órgãos sólidos ou medula óssea; pessoas portadoras de HIV (Vírus da imunodeficiência humana), Doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de predinisona ou equivalente por pelo menos 14 dias; quem faz uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; portadores de imunodeficiências primárias, Doença renal crônica em hemodiálise; que esteja em tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos contra câncer nos últimos seis meses; Neplasias hematológicas.

O Estado recebeu 209 mil doses da vacina Pfizer Bivalente e que foram repassadas aos 79 municípios do Estado. A bivalente é importante porque confere proteção contra as variantes do vírus Sars-CoV-2 e é recomendado que os grupos elencados como prioritários pelo Ministério da Saúde procurem uma unidade de saúde mais próxima e se vacinem.

