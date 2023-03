Suspeito de roubos no Nova lima morre após tentar esfaquear PM

Carlos Alberto Guimarães Mattos, de 39 anos, conhecido como “Kalu”, morreu durante confronto com policiais. A vítima portava um facão e chegou a ameaçar policiais, que reagiram com tiros. O incidente ocorreu na tarde de ontem (26), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas no bairro Nova Lima, em Campo Grande, quando recebeu informações de que um indivíduo de alta periculosidade, com mandado de prisão em aberto e diversas passagens por crimes na região, estava nas proximidades da Rua Passo Fundo.

Assim que visualizou a viatura, o homem empreendeu fuga, pulando o muro de uma creche abandonada. A equipe policial continuou a perseguição e o indivíduo foi visto adentrando em um terreno baldio.

Os policiais adentraram o terreno com cautela. Assim que encontraram o infrator agachado para se esconder, deram voz de abordagem. Ele portava uma faca e um agente militar ordenou que largasse a arma, porém o homem desobedeceu às ordens e direcionou a faca para o policial.

De acordo com a Polícia, diante da iminência de uma agressão, o policial efetuou disparos em direção ao autor até que cessasse a ação criminosa. O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Junto ao corpo, foi encontrada uma trouxinha de substância análoga a cocaína em seu bolso direito e a faca utilizada na tentativa de agressão foi apreendida.O suspeito possuía histórico de tentativa de agressão a uma vítima de roubo com um facão, de acordo com o boletim de ocorrência.

