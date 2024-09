Mototaxista é esfaqueado no pescoço durante assalto em Naviraí

Homem, de 55 anos, está em estado grave após ser esfaqueado no pescoço, na noite desse domingo (22), em Naviraí, distante 361 quilômetros de Campo Grande, durante assalto.

Conforme informações, a vítima foi contratada por um homem que solicitou corrida até a área rural da cidade. Ao se aproximarem do destino, o autor sacou um faca e desferiu um golpe no pescoço do motociclista.

O criminoso exigiu, ainda, que ele entregasse o celular e a carteira, além da moto. O mototaxista tentou evitar o roubo e pegou um pedaço de madeira para se defender, mas o bandido fugiu com o veículo, bem como com os pertences da vítima.

Mesmo ferido, o homem andou pela estrada para pedir socorro, quando encontrou um sargento da Polícia Militar que fazia caminhada na região. O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima até o hospital municipal, onde foi internado em estado grave.

O caso foi registrado na 1ª delegacia de Polícia Civil de Naviraí e segue sob investigação.

