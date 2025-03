Instabilidades persistem em Mato Grosso do Sul com previsão de chuvas e ventos fortes

O sábado amanheceu quente em Mato Grosso do Sul neste sábado (15), mas as instabilidades atmosféricas continuam sobre o estado, trazendo possibilidade de chuvas para a maior parte das regiões. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de chuvas de intensidade fraca a moderada, que podem se intensificar em algumas áreas devido ao deslocamento de cavados e ao aquecimento diurno.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C. No entanto, o tempo instável pode provocar pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 mm em 24 horas, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado.

As temperaturas devem apresentar variação de acordo com cada região. Nas regiões sul e sudeste, as mínimas devem ficar entre 19°C e 22°C, com máximas entre 26°C e 30°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas oscilam entre 22°C e 25°C, com máximas entre 28°C e 32°C. No bolsão, leste e norte, os termômetros devem marcar mínimas entre 21°C e 24°C, enquanto as máximas podem atingir entre 30°C e 34°C.

Os ventos também devem atuar com intensidade, variando entre 40 km/h e 60 km/h. Em pontos isolados, há possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h, o que pode aumentar o risco de quedas de árvores e destelhamento de imóveis.

O Cemtec alerta para a possibilidade de temporais localizados e reforça a importância de acompanhar os boletins meteorológicos atualizados para se precaver de eventuais transtornos.

Com informações do Cemtec

