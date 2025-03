Foragido condenado com extensa ficha criminal por roubo e ameaça à própria família é preso novamente

Durante interrogatório da última prisão, o homem chegou a dizer que cortaria a tornozeleira eletrônica e fugiria

Na manhã desta sexta-feira (14), um homem de 24 anos condeando e foragido da Justiça foi preso em Brasilândia. O indivíduo possui extensa ficha criminal, com dezenas de registros por crimes cometidos no município.

O homem havia sido preso em 2021 pelo crime de roubo com emprego de arma branca e cumpriu pena por quase quatro anos, de uma condenação total de 13 anos. Ele foi liberado no início desse ano e voltou a cometer crimes, chegando a ameaçar de morte sua própria avó.

Em 5 de fevereiro deste ano, ele foi novamente preso pela Polícia Civil, mas, após audiência de custódia, foi colocado em liberdade. No interrogatório, ele afirmou que cortaria a tornozeleira eletrônica e fugiria. Ele realmente cometeu a fuga em 3 de março de 2025.

Um novo mandado de prisão foi expedido que resultou na prisão de hoje. O homem será encaminhado ao presídio e passará por nova audiência de custódia.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da delegacia de Brasilândia.

